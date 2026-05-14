Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayda gözaltına alınan araştırma görevlisi A.D., “nitelikli cinsel saldırı” başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklandı.

Kastamonu’da erkek üniversite öğrencisinin yarı çıplak halde ikinci kattaki evin penceresinden atlayarak yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan araştırma görevlisi A.D., çok sayıda suçlamayla tutuklandı.

YARI ÇIPLAK HALDE OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre erkek üniversite öğrencisi, ikinci katta bulunan evin penceresinden yarı çıplak şekilde atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI 

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversite öğrencisinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olay sırasında aynı evde bulunduğu belirlenen araştırma görevlisi A.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“TARTIŞMANIN ARDINDAN ATLADI” İDDİASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’nin ifadesinde, daha önce yaralanan öğrenciyle çarpık ilişki yaşadıklarını öne sürdüğü öğrenildi. A.D.’nin, olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin kendisini pencereden aşağı attığını iddia ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Araştırma görevlisi A.D.,

  • “Nitelikli cinsel saldırı”
  • “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”
  • “Özel hayatın gizliliğini ihlal”
  • “Mala zarar verme”
  • “Silahla tehdit”
  • “Hakaret” suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

ilahiyatçı öğretim görevlisi imiş bir de bunu yapan...

Haber YorumlarıDragoz:

Bu ademoğlunu camdan atlatacak kadar ne korkuttu acaba

