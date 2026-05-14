İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Saat 11.17'de gerçekleşen sarsıntıda can veya mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok.
İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirman eyaletinin Berdsir ilçesinde sarsıntı kaydedildi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 8 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
CAN VE MAL KAYBI HENÜZ BİLDİRİLMEDİ
Ülkenin güneyindeki kentte saat 11.17'de meydana geldiği açıklanan depremde can veya mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. 12 Mayıs'ta da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Kaynak: AA / Haydar Şahin