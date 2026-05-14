Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Testo Taylan” olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız’ın hesabından yayınlanan “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videoya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında videoda, “sosyal deney” adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği iddia edilmişti.

60 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Taylan Özgüç Danyıldız, yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mart tarihinde “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Testo Taylan yaklaşık 2 ay cezaevinde tutuklu kaldı.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Danyıldız hakkında bugün tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından fenomen ismin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Taylan Özgüç Danyıldız, sosyal medyada "Testo Taylan" olarak bilinen bir YouTuber, fenomen ve vücut geliştirme sporcusudur. Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Eğlenceli ve mizahi içerikleriyle tanınan Taylan, özellikle sokak röportajları ve ev ziyaretleri videolarıyla dikkat çekmektedir. Kendisi aynı zamanda powerlifting ile spor kariyerine başlamış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir.

KADIKÖY BOĞASI VİDEOSU İLE TEPKİ ÇEKTİ

Testo Taylan, son videosuyla büyük tartışmalara yol açmıştır. "Kadıköy Boğası" lakaplı engelli Mustafa Başaran ile çektiği "Kadıköy Boğası ile denizin ortasında" başlıklı videoda, tekne gezisi sırasında Kadıköy Boğası'nın yaşadığı talihsiz bir anı (altına kaçırması) sansürsüz bir şekilde yayınlaması büyük tepki çekmiştir. Bu durum, engelli bir bireyin mahrem anlarının izinsiz yayınlanması nedeniyle etik tartışmaları başlatmış ve Testo Taylan sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştur.