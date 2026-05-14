Haberler

Netanyahu, 2025 sonunda tespit edilen prostat kanserini atlattığını söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat kanseri teşhisi konduğunu ancak sağlık durumunun normal ve iyi olduğunu ifade etti. Duruşmada, pankreas kanseri yaşamadığını ve prostatıyla ilgili sıkıntılarının tedavi edildiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit aleyhinde açtığı davanın duruşmasında kendisine 2025 yılı sonunda prostat kanseri teşhisi konulduğunu ancak şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu ileri sürdü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Netanyahu duruşmada "Sağlık durumum normal, hatta bazılarına göre mükemmel. 24 Nisan'da bildirildiği üzere pankreas kanseri geçirmedim. Eğer öyle olsaydı, bugün burada olmazdım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun pankreas kanserine yakalandığı iddiasını dile getiren avukat-aktivist Gonen Ben Yitzhak ve İsrailli gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit aleyhine açtığı davanın duruşması bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Sağlığının normal hatta bazılarına göre mükemmel olduğunu, pankreas kanserine hiç yakalanmadığını ancak 2025 sonunda prostatında tümör teşhis edildiğini belirten Netanyahu, "Prostatımla ilgili küçük bir sağlık sorunum vardı ve tamamen tedavi edildi. Şükürler olsun ki bu sorun geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Hakim Menachem Mizrahi, geçen hafta Netanyahu'nun güncel tıbbi kayıtlarını ve prostat kanserine ne zaman yakalandığına dair raporları içeren bilgilerin mahkemeye sunulmasını istemişti.

Netanyahu, Nisan 2026'da yayımladığı bir video ile prostatındaki kötü huylu bir lezyon nedeniyle radyoterapi tedavisi gördüğünü ilk kez kamuoyuna açıklamıştı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan 76 yaşındaki Netanyahu, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Sekmen, olay yaratan iddiayı doğruladı: Evet o parayı harcadık

Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları! Arkadaşına böyle sitem etti

Ayağını kıran Sevda Demirel'in hastanedeki zor anları
Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Huzurevinde ölüme 6 taksitli komik ceza

Yürek yakan görüntüler! Doktora 6 taksitli komik ceza
Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ı delirten soru! Basın toplantısını terk etti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak