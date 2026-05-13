Haberler

Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti

Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın 'silah' açıklaması tepki çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Şi Cinping ile görüşmesinde Tayvan’a yönelik 11 milyar dolarlık silah paketini gündeme getireceğini açıklaması Çin’in tepkisini çekti. Pekin yönetimi, Tayvan’a silah satışlarına uzun süredir karşı çıkarken, gelişme iki ülke arasındaki gerilimi yeniden artırdı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Tayvan’ın yapay zeka teknolojilerindeki kritik rolü nedeniyle Washington için stratejik öneminin giderek arttığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Tayvan’a yönelik 11 milyar dolarlık silah paketini gündeme getireceğini açıklaması Pekin yönetiminde rahatsızlık yarattı.

ABD yönetiminin Aralık ayında onayladığı ancak henüz teslimatına başlamadığı silah paketi, Tayvan için şimdiye kadar onaylanan en büyük askeri destek paketlerinden biri olarak gösteriliyor.

ÇİN’DEN TEPKİ

Çin yönetimi, kendi toprağının bir parçası olarak gördüğü Tayvan’a yönelik silah satışlarına uzun süredir sert tepki gösteriyor. Trump’ın konuyu Şi Cinping ile doğrudan görüşeceğini açıklaması, Pekin-Washington hattındaki gerilimi yeniden artırdı.

Öte yandan Trump’ın Tayvan konusunda zaman zaman daha mesafeli açıklamalar yapması, ABD’nin ada yönetimine desteğini azaltabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

TAYVAN’IN ÇİP GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Tayvan, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde kritik rol oynuyor. ABD’nin bu yıl Tayvan’dan yaptığı ithalatın Çin’i geride bıraktığı belirtilirken, Washington yönetimi yarı iletken üretimini ülkeye çekmek için yeni yatırım programları yürütüyor.

Trump yönetiminin hem Biden döneminden kalan programları hem de yeni anlaşmaları kullanarak çip üretimini ABD’ye taşıma hedefini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

Savaşta gizli ittifak ifşa oldu! Netanyahu Arap ülkesini ziyaret etmiş
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak

Hastanede 130 çocuğu istismar etmiş
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü