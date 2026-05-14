Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında annesinin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyanın, alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklandı.

Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen dosyayı 9 ay önce yeniden açmıştı.

Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
