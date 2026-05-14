Mehmet Sekmen, hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcandığını doğruladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcadığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Konuk olduğu programda söz konusu iddialara yanıt veren Sekmen, bu hediye harcamaların 3 yılda gerçekleştiğini belirterek "Bu hediyeleri Erzurum halkına verdik" ifadelerini kullandı.

  • Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyenin hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcadığını doğruladı.
  • Harcamaların 3 yıllık dönemi kapsadığı ve Erzurum'un tanıtımı amacıyla yapıldığı belirtildi.
  • Sekmen, hediyelerin çoğunun Erzurum halkına dağıtıldığını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyenin hediyelik eşyalara 12,5 milyon TL harcadığı yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Katıldığı programda konuşan Sekmen, söz konusu harcamaların 3 yıllık dönemi kapsadığını belirterek hediyelerin Erzurum’un tanıtımı amacıyla dağıtıldığını söyledi.

“ERZURUM’UN YEREL ÜRÜNLERİNİ TANITIYORUZ”

Hediyelik eşya harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sekmen, yerelde üretilen ürünlerin alınarak kente gelen misafirlere ve vatandaşlara hediye edildiğini ifade etti. Sekmen, "Yerelde üretilen ürünleri alıp gelen insanlara hediye etmişiz. Nasıl tanıtacağız Erzurum’u? Erzurum’un yerel ürünleri neler, yerel el sanatları neler, bunları alıp hediye olarak verdik" dedi.

“HEDİYELERİN ÇOĞUNU ERZURUM HALKINA VERDİK”

Açıklamasında hediyelerin büyük bölümünün Erzurum halkına dağıtıldığını söyleyen Sekmen, yapılan harcamanın 3 yıllık süreçte gerçekleştiğini vurguladı. "Bu hediyelerin çoğunluğunu da Erzurum halkına verdik. Onlar bir günde 80 milyon harcıyor, biz 3 yılda bunu harcıyoruz" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hediyelik eşya harcamalarına ilişkin iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, Başkan Sekmen’in açıklamaları da gündem oldu.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (1)

Düşünür:

Eee agabe hadi yargıla bakalım bu belediyeni gorelim samımıyetini

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

