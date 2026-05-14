Şırnak'ta devrilen tırda sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi Bozalan mevkiinde Aslan Cevher idaresindeki 01 YH 597 plakalı toz kömür yüklü tır, rampadan aşağı indiği sırada freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yanan tırda sıkışan sürücü, alevler arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Cevher'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

