İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İstanbul Pendik’te bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere önerildiği iddia edilen kitap listesi tartışma yarattı. Sosyal medyada dolaşıma giren listede bazı yazarların eserlerinin yer alması sonrası İstanbul Valiliği soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün açığa alındığını açıkladı.

PAYLAŞILAN LİSTE TEPKİ ÇEKTİ

İddiaya göre Pendik’te bulunan bir imam hatip ortaokulunda okul müdürü tarafından öğrencilere okunması tavsiye edilen kitapların yer aldığı bir liste sosyal medyada paylaşıldı.

Listede;

Edip Yüksel

Cemil Kılıç

İhsan Eliaçık

Caner Taslaman

Yaşar Nuri Öztürk

Zekeriya Beyaz gibi isimlerin kitaplarının bulunması tartışma yarattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi kitap okuma listelerinde sosyal medyada paylaşılan kitapların yer almadığı belirtildi.

“İMZAM TAKLİT EDİLDİ” SAVUNMASI

Valilik açıklamasında okul müdürüyle görüşüldüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisi de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada ayrıca okul müdürünün açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.

İşte Valilik tarafından yapılan açıklamanın tam metni;

"14.05.2026 Perşembe günü çeşitli sosyal medya hesaplarından, Pendik İlçesi’nde bulunan bir okulumuzda hazırlandığı ileri sürülen kitap okuma listesi hakkında çeşitli iddialar paylaşılmıştır.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü açığa alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com