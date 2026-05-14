Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Popstar yarışmasıyla tanınan Ajdar, konuk olduğu Kaos Show programında seyircilere sert çıkıştı. Program sırasında sinirlenen Ajdar’ın “26 yılımı burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Hadi yuh çekin, çekin lan” sözleri dikkat çekti.

2003 yılında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, uzun bir aranın ardından Hayrettin’in Kaos Show programına konuk oldu. Program sırasında seyircilere sinirlenen Ajdar’ın sert sözleri dikkat çekti.

POPSTAR’LA TANINDI

Ajdar, ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmanın ardından yaptığı sıra dışı açıklamalar, ilginç dans figürleri ve anlamsız şarkılarıyla uzun süre magazin dünyasında konuşuldu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Ajdar, daha önce 50 milyon Euro talebiyle gündeme geldiği Hayrettin’in Kaos Show programına yeniden konuk oldu.

SAHNE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Programdaki sahne performansıyla dikkat çeken Ajdar’ın görüntüleri izleyicilerin ilgisini çekti. Program sırasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, Ajdar’ın seyircilerle yaşadığı diyalog öne çıktı.

SEYİRCİLERE SİNİRLENDİ

Programın bir bölümünde seyircilerin tepkisine sinirlenen Ajdar, sert ifadeler kullandı. Ajdar, “26 yılımı burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Hadi yuh çekin, çekin lan” sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
