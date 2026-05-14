Çocuk istismarı görüntülerini satın aldığı belirlenen 6 şüpheliye gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sanal bir uygulama üzerinden, çocuk istismarı içerikleri satın aldığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki bir sanal uygulama üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satın aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bodrum'da olduğunu belirledi. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, dün düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı