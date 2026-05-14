Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Hull City’nin Premier Lig finali öncesi İngiltere’de büyük “casusluk” krizi patladı. Southampton hakkında açılan soruşturma sonrası Acun Ilıcalı’nın takımının finaldeki rakibi değişebilir.

  • Middlesbrough, Southampton'ın play-off yarı finali öncesinde taktik antrenmanını gizlice kaydettiği iddiasıyla resmi şikayette bulundu.
  • Southampton suçlu bulunursa Hull City'nin finaldeki rakibi Middlesbrough olabilir.
  • İngiltere Futbol Federasyonu, Southampton için play-off'tan ihraç, puan silme veya rekor para cezası gibi yaptırımları değerlendiriyor.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki kaderi, İngiltere’de patlayan büyük skandalla değişebilir. Southampton hakkında başlatılan soruşturma futbol gündemine oturdu.

SKY SPORTS FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKARDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Middlesbrough yönetimi, Southampton’ın antrenman casusluğu yaptığı gerekçesiyle resmi şikayette bulundu. Sky Sports’un yayınladığı fotoğrafta, Middlesbrough tesislerinin dışında elinde kamerayla bekleyen bir kişinin görüntülendiği aktarıldı.

“TAKTİK ANTRENMANI KAYDETTİ” İDDİASI

Middlesbrough cephesi, görüntüde yer alan kişinin Southampton personeli olduğunu ve play-off yarı finali öncesinde taktik antrenmanı gizlice kaydettiğini öne sürdü. Southampton yönetimi ise konuyla ilgili yorum yapmadı.

HULL CITY’NİN RAKİBİ DEĞİŞEBİLİR

Southampton, uzatmalarda Middlesbrough’u 2-1 mağlup ederek Hull City’nin finaldeki rakibi olmuştu. Ancak soruşturma sonucunda Southampton suçlu bulunursa Hull City’nin finaldeki rakibi Middlesbrough olabilir.

MASADA 3 AĞIR CEZA VAR

İngiltere Futbol Federasyonu’nun değerlendirdiği olası cezalar arasında Southampton’ın play-off’tan ihraç edilmesi de bulunuyor. Diğer ihtimaller arasında puan silme ve rekor seviyede para cezası yer alıyor.

FUTBOLCULAR TATİLİ DURDURDU

Öte yandan Middlesbrough futbolcularının, soruşturma sonucunu beklemek için tatil planlarını ertelediği belirtildi. Takımın, finale çıkma ihtimaline karşı yeniden tesislerde toplanacağı ifade edildi.

