Görüntü Türkiye'den! Kolay para kazanmak için yaptıkları rezilliğe bakın

İstanbul’da iki kişinin çöp konteyneri yanında ekmek yiyormuş gibi yaparak mağdur görüntüsü vermeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İddiaya göre İstanbul’da iki kişi, yanlarında getirdikleri ekmeklerle çöp konteynerinin yanında oturarak yemek yiyormuş gibi yaptı. Çevredeki vatandaşların dikkatini çekmeye çalışan kişilerin mağdur görüntüsü vermeye çalıştığı öne sürüldü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

"KOLAY PARA İÇİN DÜŞTÜKLERİ DURUMA BAK"

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda yorum aldı.

Paylaşımın altına kullanıcılar tarafından;

“Kolay para için düştükleri duruma bak”

“Yeni dilenme taktiği... özellikle Karaköy Galataport civarlarında çok var”

“Bilindik numara”

şeklinde yorumlar yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından “dilenme yöntemi” olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise görüntülerin tam bağlamının bilinmeden yorum yapılmaması gerektiğini savundu.

