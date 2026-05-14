Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için yasa tasarısı sundu

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon, İsrail Meclisi'ni feshetmek için yasa tasarısı sundu. Tasarının Meclis'ten geçmesi halinde ülkede beş ay içinde erken seçimler yapılabilecek.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Meclis'in feshedilmesine ilişkin yasa tasarısının tüm koalisyon partileri adına İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz tarafından sunulduğu bildirildi.

Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclis'ten geçmesi halinde üç aydan kısa olmamak kaydıyla beş ay içerisinde erken seçimlere gidileceği belirtildi.

Meclis'in feshedilmesine ilişkin tasarı için ön oylamanın en erken 18 Mayıs'ta yapılabileceğine işaret edilen haberde, muhalefetin de desteğiyle birlikte tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakıldığı vurgulandı.

İsrail basınında, sunulan tasarı koalisyon hükümetinin seçimlerin zamanlamasını kontrol etme çabası olarak değerlendirildi.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi dün Meclis'in feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
