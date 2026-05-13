''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, kendisine sorulan ''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna cevap verdi. Galatasaray taraftarlığı ile bilinen İğrek, ''Yazarım ve o parayla Galatasaray’a bir oyuncu alırım.'' cevabıyla dikkat çekti.

Başarılı şarkıcı ve söz yazarı Emir Can İğrek, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen çarpıcı bir soruya verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

''100 MİLYON EURO'YA F.BAHÇE İÇİN MARŞ YAZAR MISIN?''

Galatasaraylı kimliğiyle tanınan İğrek’e, "100 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe için bir marş yazar mısın?" sorusu yöneltildi.

''YAZARIM, G.SARAY'A OYUNCU ALIRIM''

Soruyu büyük bir samimiyetle karşılayan Emir Can İğrek, "Yazarım ve o parayla Galatasaray’a bir oyuncu alırım." şeklinde cevap verdi. İğrek’in bu kıvrak zekalı cevabı, kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarlar büyük beğeni topladı. 

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Yorumsuz:

Fenerbahçe ile her kişi anılamaz!

Goethegitme:

Boşş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

