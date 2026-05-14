Haberler

Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp mesajlarının ardından CHP cephesi harekete geçti. Özel’in avukatları, silinenler dahil tüm yazışmaların geri getirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özkan Yalım ile aralarındaki tüm WhatsApp yazışmalarının (silinenler dahil) geri getirilmesini talep etti.
  • Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel'in kendisinden 1 milyon lira istediğini ve bu parayı teslim ettiğini öne sürdü.
  • CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yazışmalarda akçalı bir konu olmadığını ve mesajların dosyaya kazandırılmasıyla gerçeğin görüleceğini belirtti.

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları siyasetin gündemine oturdu. Yaşanan gelişmenin ardından Özel’in avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak tüm WhatsApp kayıtlarının geri getirilmesini talep etti.

“MAVİ VALİZİN İÇİNE KOYUVER” MESAJI GÜNDEM OLDU

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajlarına yer verildi. Söz konusu yazışmalarda Özel’in Yalım’a, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” mesajını gönderdiği, Yalım’ın ise “Tamam” yanıtını verdiği görüldü. Öte yandan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel’in kendisinden 1 milyon lira istediğini ve bu parayı teslim ettiğini öne sürdü.

ÖZEL'İN AVUKATLARI HAREKETE GEÇTİ 

Tartışmaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in avukatları harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

“TÜM WHATSAPP YAZIŞMALARI GERİ ÇAĞRILSIN”

Günaydın, başvuruda Özgür Özel ile Özkan Yalım arasındaki tüm WhatsApp yazışmalarının geri getirilmesinin talep edildiğini belirtti. "Sayın genel başkanın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor” diyen Günaydın, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir."

Günaydın açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

"Sayın genel başkanın avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatApp yazışmaları geri çağrılabiliyor. Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının içeriğindeki fotoğraf ve görseller dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. 

Niye yaptık bunu? Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar... 

Ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak suretiyle bir çabanın içerisine girilmiş. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. 

Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Esen:

niye geri çağrılsın ? o yalım sildiyse , sende vardır , silmediysen . sen de ekran görüntüsü at yazışmaları

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

2 tarafta sildiyse dua ilemi geri geliyo

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıQwerty Qwert:

"Zaman kazanayim, bu surede ulkede illaki bir olay olur, unutulur" diye dusunuyor. Az uyaniklik degil. Daha once de benzer taktikleri yapti :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElcabbar:

Adam işi gargaraya getirmek istiyor..çember daralıyor özzzgüüürrrr .!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık haritalı paylaşım yapıp uyardı

Bu illerde oturanlar dikkat: Bakanlık harita paylaşıp uyardı
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Oda başkanının ölümüne neden olan operasyonla ilgili yeni gelişme
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP'li vekilden çok konuşulacak çıkış: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!