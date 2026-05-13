Haberler

Netanyahu'nun İran'a saldırılar sırasında BAE'yi gizlice ziyaret ettiği duyuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve burada Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile tarihi bir görüşme yaptığı açıklandı. Ziyaret sonrası İsrail, BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve asker gönderdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gizlice ziyaret ettiği açıklandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin İsrail ve BAE arasındaki ilişkilerde "tarihi bir ilerlemeye" yol açtığı değerlendirmesi yapıldı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Sirenler çaldı, saldırı alarmı verildi! Arda Turan'ın maçında olay
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok

EMA'nın açıklamaları dünyayı korkuttu: Ne tedavisi var ne de aşısı!
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Galatasaray'ın eski yıldızının koltuğunu kaptı! Yeni takımı belli