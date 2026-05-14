Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın operasyon öncesi yaptığı “Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” paylaşımı gündem oldu.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın operasyon öncesi yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonrası Kütahyalı’nın son paylaşımları ve bir YouTube yayınında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

SON PAYLAŞIMI: YASA DIŞI BAHİS ÇETELERİNİN TAMAMI BİTECEK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik operasyonla ilgili yaptığı paylaşım sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’nın da dikkat çeken bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kütahyalı’nın, Bakan Gürlek’in paylaşımını alıntılayarak “Yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” ifadelerini kullandığı görüldü.

Söz konusu paylaşımın ardından yaklaşık 24 saat sonra Kütahyalı’nın yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündem yarattı.

Abdullah Karlıdağ
