Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaparken savaş uçakları eşlik etti. Havalimanı üzerinde uçan iki helikopterin ise Türk ve Kazak bayrakları taşıdığı görüldü.

Eşi Emine Erdoğan ile havalimanının Şeref Salonu bölümünde uçaktan inen Erdoğan'ı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve diğer ilgililer karşıladı.

ÇOCUKLARDAN “ATA YURDA HOŞ GELDİNİZ” KARŞILAMASI

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref Salonu’nda Türk ve Kazak bayrakları taşıyan çocukların sevgi gösterisiyle karşılandı. Çocuklar Erdoğan’a “Ata yurda hoş geldiniz” sloganlarıyla seslenirken, Erdoğan da “Hoş bulduk” yanıtını verdi.

Şeref Salonu’nda çocuk korosu tarafından “Dombra” şarkısı seslendirildi. Erdoğan daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOKAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile havalimanında kısa süreli görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Bağımsızlık Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan’ın temaslarına burada devam edeceği bildirildi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Mayıs’ta düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi için Türkistan kentine geçeceği öğrenildi.

Kaynak: AA