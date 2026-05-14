Galatasaray'dan Dua Lipa bombası! Çuvalla para verecekler

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları için dünya çapında ses getirecek bir organizasyona hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, ünlü şarkıcı Dua Lipa ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İddialara göre Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarında sahne alması için Dua Lipa’ya 15 milyon euroluk teklif yaptı. Dünyaca ünlü yıldızın bu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

KUTLAMALARDA SAHNE ALACAK

Sarı-kırmızılıların düzenleyeceği şampiyonluk organizasyonunda Dua Lipa’nın sahneye çıkacağı belirtildi. İddia kısa sürede taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRDİ

Galatasaray’ın böyle bir organizasyona hazırlanması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarının uzun süre konuşulacağını ifade etti.