Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 9 yıl aradan sonra ülkesini ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Donald Trump'ı Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşıladı.

Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında dün ülkenin başkenti Pekin'e gelen ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün sürmesi beklenen diplomatik temaslarına başladı. 9 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Büyük Halk Salonu'nda onuruna düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşılandı. Tokalaştıktan sonra ülkelerinin resmi heyetlerini selamlayan ikili, Çin ve ABD milli marşlarının çalındığı sırada tören alanının ortasına kurulan platformda esas duruşta bekledi. Daha sonra kırmızı halı üzerinde yürüyerek tören alayının ve ellerinde bayraklarla karşılama törenine katılan çocukların önünden geçen Xi ve Trump, diplomatik görüşmelere başlamak üzere Büyük Halk Salonu'na girdi.

Trump, 9 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında dün ülkenin başkent Pekin'e varmıştı. Trump ve kabine üyelerinin yanı sıra, ABD iş dünyasının önde gelen isimlerini taşıyan "Air Force 1" uçağı yerel saatle 20: 00 sıralarında Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na inmişti. Burada resmi törenle karşılanan Trump, daha sonra makam aracıyla kalacağı otele geçmişti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı