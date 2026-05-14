Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı
Yıllar önce boş arazide kavga eden Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Savaş Cebeci'nin "Vücuduna yağ sürmüştü" sözlerine Kaan Kazgan sert yanıt verdi.
Yıllar önce sosyal medyada başlayan tartışmaları boş arazide ettikleri kavgayla gündem olan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile fitness koçu Savaş Cebeci arasındaki gerilim yeniden alevlendi.
YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDULAR
2023 yılında sosyal medyada başlayan meydan okumaların ardından Tuzla’daki boş arazide kavga eden ikili uzun süre gündemde kalmıştı. Kavgadan sonra Savaş Cebeci, “Kaan’ı Tuzla’ya geldiği için tebrik ediyorum, beni yendiği için tebrik ediyorum” diyerek rakibini kutlamıştı.
“VÜCUDUNA YAĞ SÜRMÜŞTÜ” İDDİASI
Aradan geçen yıllara rağmen gerilim sona ermezken Savaş Cebeci yeni yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı. Cebeci, “Vücuduna yağ sürmüş, tutunca kayıyordu. Olayın kavga değil şov olduğunu sonradan anladım” dedi.
KAAN KAZGAN’DAN SERT YANIT
Savaş Cebeci’nin açıklamalarına cevap veren Kaan Kazgan ise sert ifadeler kullandı. Kazgan, “50 yaşına gelmiş ama hâlâ boş konuşuyor. Ben maçımı yaptım, keyfim yerinde” ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU
İkilinin karşılıklı açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yıllar önceki sokak kavgası görüntüleri tekrar paylaşılırken kullanıcılar iki ismin yeniden karşı karşıya gelip gelmeyeceğini tartışmaya başladı.