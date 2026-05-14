Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yıllar önce sosyal medyada başlayan tartışmaları boş arazide ettikleri kavgayla gündem olan MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile fitness koçu Savaş Cebeci arasındaki gerilim yeniden alevlendi.

2023 yılında sosyal medyada başlayan meydan okumaların ardından Tuzla’daki boş arazide kavga eden ikili uzun süre gündemde kalmıştı. Kavgadan sonra Savaş Cebeci, “Kaan’ı Tuzla’ya geldiği için tebrik ediyorum, beni yendiği için tebrik ediyorum” diyerek rakibini kutlamıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen gerilim sona ermezken Savaş Cebeci yeni yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı. Cebeci, “Vücuduna yağ sürmüş, tutunca kayıyordu. Olayın kavga değil şov olduğunu sonradan anladım” dedi.

Savaş Cebeci’nin açıklamalarına cevap veren Kaan Kazgan ise sert ifadeler kullandı. Kazgan, “50 yaşına gelmiş ama hâlâ boş konuşuyor. Ben maçımı yaptım, keyfim yerinde” ifadelerini kullandı.

İkilinin karşılıklı açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yıllar önceki sokak kavgası görüntüleri tekrar paylaşılırken kullanıcılar iki ismin yeniden karşı karşıya gelip gelmeyeceğini tartışmaya başladı.