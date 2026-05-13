Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
ABD Merkez Bankası’nda kritik görev değişimi resmileşti. ABD Başkanı Donald Trump’ın FED başkanlığı için aday gösterdiği eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh, Senato’dan onay alarak Jerome Powell’ın yerine geçmeye hak kazandı. Warsh, 15 Mayıs'ta görev süresi dolacak olan Powell'den görevi devralacak.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato’da yapılan oylamanın ardından resmen onay aldı. Warsh’un adaylığı 45’e karşı 54 oyla kabul edildi.
POWELL’DAN GÖREVİ DEVRALACAK
Böylece Kevin Warsh, resmi görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’dan görevi devralacak. Powell’ın ise Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği belirtildi.
İLK FOMC TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK
Warsh’un yemin töreninin ardından dört yıllık görev süresine başlaması bekleniyor. Yeni Fed Başkanı’nın, 16-17 Haziran’da gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına da ilk kez başkanlık edeceği ifade edildi.
DAHA ÖNCE DE FED’DE GÖREV YAPTI
56 yaşındaki Kevin Warsh, Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu. Warsh, 2006-2011 yılları arasında da Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapmıştı. ABD Senatosu, bir gün önce Warsh’un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini de onaylamıştı.