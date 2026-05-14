Zeytinburnu'nda Taksi Şoförü 14 Bıçak Darbesiyle Öldürüldü

Zeytinburnu'nda bir taksi şoförü, husumetlisi tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürüldü. Sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

ZEYTİNBURNU'nda geçtiğimiz Aralık ayında taksi şoförü Erhan Çiftçi'nin (35) husumetlisi olduğu iddia edilen sanık Serkan Barlık tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Serkan Barlık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 7 Aralık 2025 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. İşten çıktıktan sonra aracını park eden Erhan Çiftçi, yürüdüğü sırada husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan Barlık'ın saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çiftçi'yi ağır yaralı halde buldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Barlık ise elinde suç aleti bıçakla kaçtıktan kısa süre sonra metruk bir binada yakalanarak tutuklandı.

ARKA ARKAYA BIÇAKLADI

İddianamede tanık sıfatıyla ifadesine yer verilen B.Y., "Kavga sesine uyandım, dışarı baktığımda mahalleden tanıdığım şüpheli Serkan Barlık'ın, Erhan Çiftçi'yi elinde bıçakla arka arkaya bıçakladığını gördüm. Hemen dışarı çıktığımda Çiftçi'nin kanlar içinde olduğunu, şüpheli Serkan'ın ise olay yerinden kaçmış olduğunu gördüm ardından polis ve ambulansı çağırdım" dedi.

BİLİRKİŞİ: TASARLAMA YOK, İLK SALDIRI SANIKTAN

Sanık Serkan Barlık ifadesinde, maktul ve babasının kendisini daha önce darbettiğini, olay günü ekmek almaya çıktığında karşılaşınca olayın gerçekleştiğini ve maktulü birden fazla kez bıçakladığını söyledi. İddianameye giren bilirkişi raporunda; Çiftçi ile sanığın sokakta karşılaştığı, sanığın Çiftçi'nin üzerine yürüdüğü, elini arkaya atarak bir cisim çıkardığı, maktulün sanıktan kaçtığı, aralarında bir kovalamaca olduğu, maktulün yere düşmesi üzerine sanığın çıkardığı cismi maktule sapladığı, olayın tasarlanarak gerçekleştirilmediği ve ilk haksız hareketin sanık tarafından yapıldığına değinildi.

OTOPSİ RAPORU: 14 BIÇAK DARBESİ

Olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporunda, maktulün vücudunda 14 adet kesici delici alet yarası ve 1 adet kesik vasıfta yara tespit edildi. Öte yandan bu yaralanmalarının her birinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, diğer kesici delici alet yaralanmalarının ve kesik vasıfta yaranın öldürücü nitelikte olmadığı, ölümün nedeninin kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Sanık Serkan Barlık hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
