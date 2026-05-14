Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski Başkanı Yermak kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski Başkanı Andriy Yermak'ın kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davada tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e en yakın isimlerden biri olan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Yermak'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Yermak'ın tutuksuz yargılanması için 3,19 milyon dolar kefalet belirledi.

"O KADAR PARAM YOK VE AVUKATIM ARTIK KEFALET PARASINI TOPLAMAK İÇN TANIDIKLARIMLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK"

Yermak, "O kadar param yok ve avukatım artık kefalet parasını toplamak için arkadaşlarım ve tanıdıklarımla işbirliği yapacak. Hukuk ekibim temyiz başvurusunda bulunacak. Adaleti sağlamak ve gerçeği ortaya çıkarmak için her türlü hukuki yolu kullanacağız" dedi.

Yermak'ın başkent Kiev'in dışındaki lüks bir konut projesinde yaklaşık 10,5 milyon dolarlık kara para aklama faaliyetine karıştığından şüpheleniliyor.

YERMAK GEÇTİĞİMİZ SENE İSTİFA ETMİŞTİ

Andriy Yermak, Ukrayna'da geçtiğimiz sene 28 Kasım'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın ofisini aramasının ardından görevinden istifa etmişti. Yermak, görev süresinde Zelenskiy'den sonra Ukrayna'nın en güçlü ikinci kişisi olarak görülüyordu. Yermak ayrıca, Rusya ile barış görüşmelerinde Ukrayna'nın baş müzakerecisiydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı