Süper Lig'de bu hafta iki kadın hakem maç yönetecek
Süper Lig'in son haftasında iki kadın hakem görev yapacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak, Kayserispor - Konyaspor karşılaşmasında ise Melek Dakan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İki karşılaşmada kadın hakemlerin görev yapacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem listesine göre Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Asen Albayrak görev yapacak. Kayserispor - Konyaspor karşılaşmasında ise Melek Dakan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig’in 34. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Eyüpspor maçını Mehmet Türkmen yönetirken, Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Trabzonspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Kadın hakemlerin Süper Lig’in son haftasında görev alacak olması futbol kamuoyunda dikkat çekti. Karar, Türk futbolunda kadın hakemlerin daha fazla ön plana çıkması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.