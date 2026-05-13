Özkan Yalım Silivri'den Çorlu Cezaevi'ne nakledildi

Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren ve tutuklandıktan sonra görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, Silivri Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne nakledildiği iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, "İtiraflardan sonra Silivri Cezaevi’nde kalabilmesi çok zorlaştı. Görüşe çıkması, avukatlarının gelmesi gitmesi sıkıntı olabilir diye muhtemelen Çorlu Cezaevi’ne naklettiler” dedi.

Tutuklandıktan sonra görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade vermesinin ardından Silivri Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne nakledildiği öne sürüldü. Tv100’ün haberine göre gazeteci Barış Yarkadaş, gelişmeyi canlı yayında duyurdu.

“BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE NAKLEDİLDİ”

Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde Özkan Yalım, Silivri Cezaevi’nden Çorlu Cezaevi’ne nakledildi. Bu yeni bir bilgi. Belki şu an ailesi bile bilmiyor. Ben de yayına girerken öğrendim” ifadelerini kullandı.

“İTİRAFLARDAN SONRA SİLİVRİ’DE KALMASI ZORLAŞTI”

Yarkadaş, nakil kararının etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından geldiğini belirterek, “Anladığım kadarıyla itiraflardan sonra Silivri Cezaevi’nde kalabilmesi çok zorlaştı. Görüşe çıkması, avukatlarının gelmesi gitmesi sıkıntı olabilir diye muhtemelen Çorlu Cezaevi’ne naklettiler” dedi.

“ADLİ KAYNAKLARDAN DOĞRULATTIM”

Açıklamalarını sürdüren Yarkadaş, “Ben de bugün bilgiyi doğrulatmak için avukatlarını aradım ancak avukatlarının telefonu kapalıydı. Adli kaynaklardan bilgiyi doğrulattım. Çorlu Cezaevi’ne gönderildiğini öğrenmiş olduk” diye konuştu.

Elif Yeşil
