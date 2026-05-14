Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında PSG, deplasmanda Lens'i 2-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon oldu.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lens ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 2-0 kazandı ve sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

PSG YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kvicha Kvaratskhelia ve 90+3. dakikada genç oyuncusu Ibrahim Mbaye kaydetti.

FRANSA'NIN EN BÜYÜĞÜ PSG

Bu sonuçla birlikte 76 puana ulaşan PSG, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyon olmayı başardı. Ev sahibi ekibi Lens ise 67 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG, Paris FC'ye konuk olacak. Lens ise deplasmanda Lyon'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
