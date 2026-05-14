Trump'ın güç tokalaşması Şi'ye yenildi! Akıllara Erdoğan geldi

Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı tokalaşma dünya gündemine oturdu. Trump’ın "güç göstergesi" olarak dünya liderlerine yaptığı "el çekme" hamlesine Şi Cinping’in karşılık vermemesi dikkat çekti. Akıllara yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşanan benzer görüntüler geldi. Erdoğan da Trump'ın güç gösterisine izin vermemişti.

  • Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.
  • Trump'ın tokalaşma sırasında Şi Cinping'in elini kendine çekme girişimi başarısız oldu.
  • Trump'ın Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşması yeniden gündeme geldi.

Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Başkent Pekin’e giden Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Pekin’deki tarihi Cennet Tapınağı’nı birlikte ziyaret etti. Şi Cinping, Trump’a tapınağı gezdirdi.

TOKALAŞMADA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Ziyaret sırasında kameraların kaydettiği bir an ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Trump’ın tokalaşma sırasında Şi Cinping’in elini kendisine doğru çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Şi Cinping’in elini bırakmaması dikkat çekti.

Trump’ın daha önce birçok dünya lideriyle yaptığı sert tokalaşmalar ve karşı tarafın elini kendisine çekme hareketi uzun süredir “üstünlük kurma yöntemi” olarak yorumlanıyordu.

AKILLARA ERDOĞAN İLE TOKALAŞMASI GELDİ

Trump’ın Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı tokalaşma da yeniden gündeme geldi. Erdoğan’ın, Trump’ın el çekme hamlesine verdiği karşılık ve güç gösterisini bozduğu görüntüler o dönem çok konuşulmuştu. 

Çağla Taşcı
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvedat cici:

gerçekten dünya lideri yaratma çabanız takdire şayan....gidip bu haberleri başka ülkede mi yapsanız acaba

Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

Çin ve Şi. acaba bizim varlığımızdan haberi varmıymış

Haber YorumlarıÜnal Karabas:

saçmalık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

