Trump'ın güç tokalaşması Şi'ye yenildi! Akıllara Erdoğan geldi

Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin’i ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Başkent Pekin’e giden Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

İki lider, yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Pekin’deki tarihi Cennet Tapınağı’nı birlikte ziyaret etti. Şi Cinping, Trump’a tapınağı gezdirdi.

TOKALAŞMADA DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Ziyaret sırasında kameraların kaydettiği bir an ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Trump’ın tokalaşma sırasında Şi Cinping’in elini kendisine doğru çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Şi Cinping’in elini bırakmaması dikkat çekti.

Trump’ın daha önce birçok dünya lideriyle yaptığı sert tokalaşmalar ve karşı tarafın elini kendisine çekme hareketi uzun süredir “üstünlük kurma yöntemi” olarak yorumlanıyordu.

AKILLARA ERDOĞAN İLE TOKALAŞMASI GELDİ

Trump’ın Mayıs 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı tokalaşma da yeniden gündeme geldi. Erdoğan’ın, Trump’ın el çekme hamlesine verdiği karşılık ve güç gösterisini bozduğu görüntüler o dönem çok konuşulmuştu.