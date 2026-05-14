Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım

Konya’da yaşayan inşaat mühendisi Mustafa A. ile akademisyen eşi Ayşe A.’nın 17 yıllık evliliği boşanma aşamasına geldi. İddiaya göre Mustafa A., süreç boyunca ayrı yaşadığı eşini ve 16 yaşındaki kızını tehdit etmeye başladı. Ayşe A.’nın daha önce darp, tehdit ve hakaret iddiasıyla yaptığı şikayet hakkında takipsizlik kararı verildi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran kadın için 5 Mayıs’ta 3 aylık uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

KIZININ OKULUNU BASTI

Uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdürdüğü öne sürülen Mustafa A.’nın, lise öğrencisi kızına “O okul başına yıkılır” mesajı attığı iddia edildi. Ardından sevgilisiyle birlikte kızının okuluna gittiği öne sürüldü.

Korkuya kapılan genç kız öğretmenleri tarafından bir odaya alınırken, okulda panik yaşandığı belirtildi. Anne ve kızı, Mustafa A. ile sevgilisi Medine Ç.’den şikayetçi oldu.

"HEM ÇOCUK KATİLİ HEM EŞ KATİLİ OLACAĞIM"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; Ayşe A. ifadesinde, eski eşinin ölüm tehditlerinde bulunduğunu belirterek, “Amcam beni arayıp Mustafa’nın beni öldüreceğini söylediğini anlattı. Kızım da babasının sevgilisiyle birlikte okula geldiğini söyledi. Ben de KADES’e bastım” dedi.

Ayşe A., olaydan bir gün önce de eski eşinin annesini arayarak, “Ayşe’yi öldüreceğim. Hem çocuk katili hem eş katili olacağım” dediğini öne sürdü.

“ORADAN ÇIKSIN ÖLDÜRECEĞİM”

16 yaşındaki A.N.A. ise yaşadığı korku dolu anları, “Babamın okulda ‘Oradan çıksın öldüreceğim’ diye bağırdığını duydum. Çok korktum, odadan çıkamadım. Diğer öğrenciler de çığlık atıyordu” sözleriyle anlattı.

Anne ve kızının emniyete tehdit mesajlarını teslim ettiği öğrenildi. Mesajlardan birinde “Sizin canınızı alırım” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Mustafa A. hakkında uzaklaştırma kararını ihlal, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla işlem yapıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com