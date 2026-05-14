Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok

Adı son dönemde İtalya futbolunda konuşulan eskort skandalıyla anılan Al-Hilal’in yıldızı Theo Hernandez hakkında ortaya çıkan yeni görüntüler futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

PARTİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan görüntülerde Theo Hernandez’in bulunduğu ortamda yaklaşık 10-12 kadının ve birkaç erkeğin müzik eşliğinde dans edip eğlendiği görüldü. Parti ortamında çok sayıda alkol şişesinin bulunduğu ve herkesin oldukça samimi şekilde eğlendiği dikkat çekti.

GÜLME GAZI İDDİASI

Görüntülerde Fransız futbolcunun gülme gazı kullandığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük tartışma yarattı.

AL-HILAL CEPHESİNDEN SES YOK

Şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal forması giyen Theo Hernandez cephesinden görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun kulüple ilişkisinin zarar görebileceği konuşuluyor.

ESKORT SKANDALIYLA DA GÜNEME GELMİŞTİ

Theo Hernandez’in adı daha önce de İtalya futbolunda gündeme gelen eskort skandalıyla anılmıştı. Ortaya çıkan yeni görüntüler sonrası yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili soru işaretleri arttı.