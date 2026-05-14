Emenike'yi şaşırtan olay! Bir anda etrafını sardılar

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Emmanuel Emenike, İngiltere’de gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Nijeryalı eski futbolcuya Newcastle’da genç taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

GENÇLER ETRAFINI SARDI

Ortaya çıkan görüntülerde Emenike’nin yanına gelen 4-5 genç taraftarın eski yıldız futbolcuyla sohbet edip fotoğraf çektirmek istediği görüldü. Gençlerin ilgisi karşısında Emenike’nin oldukça şaşırdığı dikkat çekti.

“HÂLÂ BENİ TANIYORLAR”

Yaşadığı anları anlatan Emenike, “Newcastle’da beni tanıdıklarına inanamadım. Hâlâ tanıyorlar” ifadelerini kullandı. Eski yıldız futbolcunun samimi tavırları da dikkat çekti.

FUTBOLSEVERLER UNUTMADI

Fenerbahçe döneminde büyük ses getiren Emmanuel Emenike’nin yıllar geçmesine rağmen hâlâ ilgi görmesi sosyal medyada da gündem oldu. Taraftarlar, Nijeryalı eski golcünün kariyerini unutmadıklarını gösterdi.