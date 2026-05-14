Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere dün Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, Bağımsızlık Sarayı'nda baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

13 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yeni ikili iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Kazakistan'ın önemine vurdu yapan Erdoğan, "Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ile ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda iş birliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz. Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle yeni iş birliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi büyüten projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Enerjide son yıllarda attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. İpek Yolu'nun günümzdeki karşlığı olan Doğu-Batı Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının da taşınması için teşvik edeceğiz." dedi.

"KAZAKİSTAN'IN TÜRK DÜNYASI İÇİN YAPTIKLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Birlik anlayışıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Büyük şahsiyetlerin eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı'nın okullar açması için çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizimle gönül bağına, asrın felaketinin hemen ertesinde yaptıklarına şahitlik ettik. Kazakistan devletinin maddi ve manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Gaziantep'in Nurdağuı ilçesinde inşa ettiği okulun açılışını yapmaktan gurur duyuyorum. Bu okullardaki çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere aktaracağına yürekten inanıyorum. Kıymetli nişanı tarafıma takdim ettikleri içinde büyük bir onur duyuyorum.

Yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek TDT gayriresmi toplantısına katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyası için yaptıklarına teşekkür ederim. KKTC yarın gözlemci statüyle katılacak, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel meseleleri görüştük. Sayın Tokayev ve heyetine misafirperverlik için teşekkür ederim.