1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 51 yaşındaki Hüseyin Bodur 'biyet' olarak tabir edilen ve yaklaşık bin kilogram ağırlığında olan alüminyum malzemelerin arasında kaldı. Diğer işçilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Bodur'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı