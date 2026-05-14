Dev hortum kamerada

İzmir'de Ege Denizi açıklarında meydana gelen dev hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Menemen Ovası'ndan net bir şekilde seçilen hortum, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde bugün öğle saatlerinde, Seyrek Mahallesi mevkiinden görülen ve Ege Denizi açıklarında oluşan dev hortum, bölge sakinlerini heyecanlandırdı. Menemen Ovası üzerinden açıkça fark edilen ve gökyüzüyle denizi birleştiren hortum, vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı