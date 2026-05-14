Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı
İstanbul Esenyurt’ta okula giden çocukları takip ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalle sakinlerinin hedefi oldu. Vatandaşların tekme tokat saldırdığı şüphelinin burnundan ve ağzından kan geldiği görülürken, yaşanan darp anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, bir şahsın okul yolundaki çocukları takip ettiğini fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen gerginlikte öfkeli mahalleli, şahsı sokak ortasında tekme tokat darp etti.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Çevrede bulunan vatandaşların yumruk ve tekmelerine maruz kalan şahsın burnundan ve ağzından kan geldiği görüldü. Şüpheli yere düşerken, çevredeki bazı kişilerin saldırıyı sürdürdüğü anlar dikkat çekti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Esenyurt Son Dakika'nın servis ettiği görüntülerde kalabalığın şahsa saldırdığı, çevredeki vatandaşların bağırdığı ve yaşanan arbede anbean yer aldı.