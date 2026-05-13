Haberler

CHP heyetine Gaziantep'te asansör şoku: Yarım saat mahsur kaldılar

CHP heyetine Gaziantep'te asansör şoku: Yarım saat mahsur kaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir iş merkezinde sendika ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve beraberindeki partililer, aşırı yük nedeniyle asansörde mahsur kaldı. Yaklaşık yarım saat süren bu olay, itfaiye ve asansör servisinin müdahalesiyle sona erdi.

Gaziantep'te bir iş merkezinde sendika ziyaretinde bulunmak CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in de aralarında bulunduğu partililer aniden bozulan asansörde mahsur kaldı. Aşırı yüklenme uyarısı veren asansörde yaklaşık yarım saat mahsur kalan CHP heyeti, servisinin kapıyı açmasının ardından kurtarıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 12 Mayıs günü bir sendika ziyareti yapmak isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar ve il yöneticilerinin bindiği asansör aşırı yük nedeniyle aniden arızalandı. Arızalanan asansör kısa süreli düşüş yaşadıktan sonra eksi 2'nci katlı kilitlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu ve milletvekili Taşçıer'in bulunduğu partililer olay sırasında panik yaşarken, ihbar üzerine iş merkezine itfaiye ve asansör servis ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada: Asansörden aşırı yük uyarısı

Yaklaşık yarım saat asansörde kilitli kalan CHP heyeti, asansör servisinin kapıları açmasının ardından kurtulurken o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda asansör uyarı sisteminin, "asansör aşırı yüklü, lütfen kabin yükünü azaltın" şeklinde uyarı vermesi ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok

EMA'nın açıklamaları dünyayı korkuttu: Ne tedavisi var ne de aşısı!
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın eski yıldızının yerine geçiyor

Galatasaray'ın eski yıldızının koltuğunu kaptı! Yeni takımı belli

İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia