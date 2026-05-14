Nazili'de yağ aldırma operasyonu sonrası oda başkanı öldü; soruşturma başlatıldı

Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel hastanede geçirdiği yağ aldırma operasyonunun ardından hayatını kaybetti. Ailesinin ihmal iddialarıyla başlattığı süreçte, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma açtı.

NAZİLLİ Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel hastanede yapılan yağ aldırma operasyonunun ardından hayatını kaybetti. Şenkal'ın ölümüne ilişkin Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, operasyonu gerçekleştiren doktor ve hastane hakkında adli soruşturma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 dönemdir Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma ameliyatı sonrası sevk edildiği hastanede dün yaşamını yitirdi. Şenkal'ın ölümünün ardından ailesi, olayda ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. L.A. ile ilgili özel hastane hakkında 'Tıbbi uygulama hatası' iddiasıyla idari soruşturma başlattı. Konunun ayrıca adli boyuta taşındığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da inceleme başlatıldığı bildirildi.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Aile ve avukatlarının iddialarına göre; 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonun ardından Şenkal'da iç kanama meydana geldi. Durumunun ağırlaşması ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenkal, burada hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturmanın seyrinin netlik kazanacağı bildirildi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Şenkal ailesinin avukatları Egemen Kökçıkaran ve Nurten Kökçıkaran, yaptıkları açıklamada, "Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Şu aşamada bir şey söylemek için çok erken. Bizim de tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler var. Bunların üzerine gideceğiz. Başkan Birol Şenkal'ın hakkını sonuna kadar arayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
