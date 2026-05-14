Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, dünya futbolunda ses getirecek bir transfer için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ismin Xavi Simons olduğu öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DEV PLAN

Trendyol Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, gelecek sezon Avrupa’da güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, bu doğrultuda yıldız isimler üzerinde çalıştığı belirtildi.

HEDEFTE XAVI SIMONS VAR

Galatasaray’ın gündemine gelen son ismin Tottenham forması giyen Xavi Simons olduğu ifade edildi. 23 yaşındaki Hollandalı yıldızın, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç oyuncularından biri olması transfer iddiasını daha da gündeme taşıdı.

DURSUN ÖZBEK’TEN CİDDİ BÜTÇE

Habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Xavi Simons transferi için ciddi bir bütçe ayırdı. Sezon başında Leipzig’den Tottenham’a 65 milyon euro bedelle transfer olan yıldız futbolcu için resmi girişim yapılacağı aktarıldı.

BU SEZON 41 MAÇA ÇIKTI

Xavi Simons bu sezon toplam 41 maçta forma giydi. Hollandalı yıldızın performansı Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.