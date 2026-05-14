Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Manchester City, kadın futbol takımı için hazırladığı modern tesisin görüntülerini paylaştı. Tesisin konforu ve detayları futbolseverlerin dikkatini çekti.

LÜKS DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan görüntülerde futbolcular için hazırlanan özel dinlenme alanları, modern fitness salonları ve yüksek teknolojili çalışma merkezleri öne çıktı. Tesisin mimarisi ve sunduğu imkanlar büyük beğeni topladı.

FUTBOLCULAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Manchester City’nin kadın futbol takımına özel hazırladığı tesiste oyuncuların konforu için birçok detayın düşünüldüğü görüldü. Özellikle dinlenme ve rehabilitasyon alanları dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ortaya çıkan görüntüler futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi tesisin kalitesine hayran kaldığını belirtirken, “Para var huzur var” yorumları dikkat çekti.

KADIN FUTBOLUNA BÜYÜK YATIRIM

Manchester City’nin kadın futboluna yaptığı yatırım bir kez daha gündem oldu. İngiliz ekibinin kadın futbol takımına sunduğu imkanlar büyük takdir topladı.