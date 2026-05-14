Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

İsveçli otomobil markası Saab’ın 1947’den beri üretim yaptığı Trollhättan fabrikası kapanıyor. Saab’ın varlıklarını devralan NEVS’in operasyonları durdurma kararı sonrası fabrikadaki son prototip araçlar, üretim ekipmanları ve binlerce yedek parça açık artırmayla satışa çıkarılacak. Geleceğin elektrikli sedan modeli olarak görülen Emily GT projesinin de tamamen rafa kaldırıldığı açıklandı.

Otomotiv dünyasının efsane markalarından Saab için yolun sonu göründü. 1947’den bu yana üretimin kalbi olan İsveç’in Trollhättan kentindeki fabrika, son araçların ve ekipmanların açık artırmaya çıkarılmasıyla birlikte faaliyetlerine resmen veda etmeye hazırlanıyor.

The Drive’da yer alan habere göre, 2012 yılında iflas eden Saab’ın varlıklarını devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı. Bu kapsamda fabrikada kalan son prototip araçlar ve üretim ekipmanları satış listesine konuldu.

SON ARAÇLAR SATIŞA ÇIKIYOR

Klaravik üzerinden gerçekleştirilecek açık artırmada, Saab’ın teknoloji dönüşümünü simgeleyen önemli araçlar koleksiyonerlere sunulacak. Fabrikada bulunan binlerce yedek parça, tasarım maketleri ve markaya ait tarihi afişler de müzayedede yer alacak.

EMILY GT PROJESİ DE RAFA KALKTI

NEVS mühendisleri tarafından geliştirilen ve geleceğin elektrikli sedan modeli olarak gösterilen Emily GT projesinin de tamamen sona erdiği belirtildi. Seri üretime geçmesi beklenen model için yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

TARİHİ FABRİKAYA VEDA

Müzayedenin 21 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta sona ereceği açıklandı. Açık artırmanın son gününde Saab hayranlarına Trollhättan fabrikasını ziyaret etme fırsatı da sunulacak.

Böylece otomotiv dünyasında önemli bir iz bırakan Saab markası ve tarihi Trollhättan fabrikası için resmi kapanış süreci tamamlanmış olacak.

Erdem Aksoy
