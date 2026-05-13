Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadelenin ardından konuştu.

"HOCA KOVDURACAK MAÇLAR"

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, "Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar." dedi.

"SAKATLARIMIZ VAR"

Oyuncularının sakatlık durumu hakkında konuşan Tekke, "İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz... Genel olarak söylenecek çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha dikkatli ve önceden bitirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, şunlar bunlar var... Buralara kadar geldik. Bir maçımız var." ifadelerini kullandı.

"HERHALDE ARTIK MİLLİ TAKIMA DAVET EDERLER"

Oyuncusu Ozan Tufan'ın performansına övgü dolu yorumlar yapan deneyimli hoca, "Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı pozisyonda çok iyi iş çıkardı. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, santrfor oynadı. Haftaya da büyük ihtimal stoper oynayacak.'' yorumunda bulundu.

"KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ"

Kupayı istediklerini ifade eden Fatih Tekke, "Maçın bize dönüşü, çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimizi söyledim. Her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi, bunu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip, Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır ama kolay değil, zor. Geçen sene finalde kaybettim. Süper Kupa'da da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. İlla kupa alayım diye derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder bize. Oyunun kendisi beni ilgilendiriyor ama bazı maçlarda böyle oluyor. Sonuç olarak finaldeyiz. Finalde deplasmanda kaybettiğimiz bir takımla oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim için zor, kolay değil ama çok istediğimiz kesin. Bugünden daha fazla istememiz lazım. Umarım taraftarımızı mutlu eder ve kupayı müzemize götürürüz." şeklinde konuştu.