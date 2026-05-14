Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evlerinin damında ölü bulundu.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde evden çıkan küçük Miraç’tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

11 SAAT SONRA DAMDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar saatlerce çevrede arama yaptı. Ekipler, küçük çocuğu yaklaşık 11 saat sonra gece saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Miraç İdikurt, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre küçük çocuğun elektrik akımına kapıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı