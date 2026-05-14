Haberler

Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, 11 saat süren arama çalışmalarının ardından evlerinin damında hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre Miraç’ın elektrik akımına kapıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evlerinin damında ölü bulundu.
  • Çocuk, kaybolduktan yaklaşık 11 saat sonra gece 23.30 sıralarında bulundu.
  • İlk belirlemelere göre çocuğun elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, evlerinin damında ölü bulundu.

Olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Öğle saatlerinde evden çıkan küçük Miraç’tan bir daha haber alamayan ailesi, durumu sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

11 SAAT SONRA DAMDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar saatlerce çevrede arama yaptı. Ekipler, küçük çocuğu yaklaşık 11 saat sonra gece saat 23.30 sıralarında evlerinin damında hareketsiz halde buldu.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Miraç İdikurt, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre küçük çocuğun elektrik akımına kapıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın 'silah' açıklaması tepki çekti

Bunu kimse beklemiyordu! Trump'ın açıklaması zirve öncesi kriz çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: Kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

2-0 öne geçtiği seride kabusu yaşadı

Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!