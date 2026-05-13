Akrabalar arasında 'arazi' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında uzun süredir tarla meselesi yüzünden devam eden anlaşmazlık nedeniyle İlker Saygı (32) ve Sabri S. ile Mustafa S. ve Eyüp S. arasında tarım arazisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Eyüp S. yanındaki tüfekle İlker Saygı, Sabri S. ve Mustafa S.'yı vurdu. Tüfekle vurulan İlker Saygı olay yerinde hayatını kaybederken, Sabri S. ile Mustafa S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sabri S. ile Mustafa S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince Eyüp S. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı