Haberler

Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor

Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milyar dolarlık kozmetik dünyasının zirvesindeyken her şeyi geride bırakan e.l.f Cosmetics’in kurucu ortaklarından Scott-Vincent Borba’nın hikayesi gündem oldu. Hollywood’un lüks yaşamı içinde Paris Hilton ve Kardashian ailesiyle aynı çevrede bulunan Borba, yaşadığı manevi kırılmanın ardından servetini terk edip dine yöneldi. 52 yaşındaki eski iş insanının, bu ay Katolik rahibi olarak göreve başlaması bekleniyor.

  • e.l.f Cosmetics kurucu ortağı Scott-Vincent Borba, Katolik rahip olmaya hazırlanıyor.
  • Borba, milyonlarca dolarlık servetini bağışlayıp lüks hayatını terk ederek seminere girdi.
  • Scott-Vincent Borba'nın 23 Mayıs'ta California'daki Fresno Piskoposluğu tarafından rahip olarak atanması bekleniyor.

Hollywood’un ışıltılı dünyasında Paris Hilton ve Kardashian ailesiyle aynı masalarda oturan, sabahlara kadar devam eden partilere katılan, lüks otomobiller kullanan ve milyon dolarlık serveti yöneten e.l.f Cosmetics’in kurucu ortaklarından Scott-Vincent Borba, şimdi bambaşka bir hayatın eşiğinde. Bir dönem “lüks yaşamın poster çocuğu” olarak anılan Borba, servetini geride bırakıp Katolik rahip olmaya hazırlanıyor.

“LÜKS YAŞAMIN POSTER ÇOCUĞUYDUM”

Eski oyuncu, model, şarkıcı ve girişimci olan Borba, yıllarca Hollywood’un en gözde isimleriyle aynı çevrede yaşadığını anlattı. Borba, yeni hayatı öncesi verdiği röportajda, “Paris Hilton’larla koşturduk, Kardashian’larla partiledik. Hiç alçakgönüllü değildim, çok gururluydum” sözleriyle geçmiş hayatını anlattı.

“RABBİM BENİ DEĞİŞTİRDİ”

Borba’nın hayatı, katıldığı bir partide yaşadığı manevi kırılmayla değişti. İçindeki boşluk hissinin büyüdüğünü söyleyen eski kozmetik patronu, o an dua etmeye başladığını ve “hayatına büyük bir sevgi ve merhamet seli aktığını” hissettiğini anlattı. Bu deneyimin ardından milyonlarca dolarlık servetini bağışladı, lüks hayatını terk etti ve seminere girdi. Borba "Rabbimizden, beni yarattığı adam olmam için yardım etmesini istedim. Ve o anda, hayatıma büyük bir sevgi ve merhamet selinin aktığını hissettim. Bu çok mistik bir deneyimdi." dedi. 

MİLYAR DOLARLIK MARKADAN KÜÇÜK BİR ODAYA

2004 yılında kurduğu e.l.f Cosmetics kısa sürede milyar dolarlık bir markaya dönüşürken, güzellik sektörünün en tanınan isimlerinden biri olan ancak bugün California’daki St. Patrick Seminary’de sade bir odada yaşayan Borba, “Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” diyor.

23 MAYIS’TA RAHİP OLACAK

Şu anda 52 yaşında olan Scott-Vincent Borba’nın, 23 Mayıs’ta California’daki Fresno Piskoposluğu tarafından rahip olarak atanması bekleniyor. Böylece Hollywood’un şaşaalı dünyasından çıkan bir milyoner, resmi olarak Katolik rahipliğine adım atmış olacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

2-0 öne geçtiği seride kabusu yaşadı

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Vahşetin böylesi: Öldürdü, parçaladı, blenderden geçirdi!
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! 100 milyon Euro'luk gelir yolda

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Parayı koyacak yer bulamayacaklar