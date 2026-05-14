Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor

Hollywood’un ışıltılı dünyasında Paris Hilton ve Kardashian ailesiyle aynı masalarda oturan, sabahlara kadar devam eden partilere katılan, lüks otomobiller kullanan ve milyon dolarlık serveti yöneten e.l.f Cosmetics’in kurucu ortaklarından Scott-Vincent Borba, şimdi bambaşka bir hayatın eşiğinde. Bir dönem “lüks yaşamın poster çocuğu” olarak anılan Borba, servetini geride bırakıp Katolik rahip olmaya hazırlanıyor.

“LÜKS YAŞAMIN POSTER ÇOCUĞUYDUM”

Eski oyuncu, model, şarkıcı ve girişimci olan Borba, yıllarca Hollywood’un en gözde isimleriyle aynı çevrede yaşadığını anlattı. Borba, yeni hayatı öncesi verdiği röportajda, “Paris Hilton’larla koşturduk, Kardashian’larla partiledik. Hiç alçakgönüllü değildim, çok gururluydum” sözleriyle geçmiş hayatını anlattı.

“RABBİM BENİ DEĞİŞTİRDİ”

Borba’nın hayatı, katıldığı bir partide yaşadığı manevi kırılmayla değişti. İçindeki boşluk hissinin büyüdüğünü söyleyen eski kozmetik patronu, o an dua etmeye başladığını ve “hayatına büyük bir sevgi ve merhamet seli aktığını” hissettiğini anlattı. Bu deneyimin ardından milyonlarca dolarlık servetini bağışladı, lüks hayatını terk etti ve seminere girdi. Borba "Rabbimizden, beni yarattığı adam olmam için yardım etmesini istedim. Ve o anda, hayatıma büyük bir sevgi ve merhamet selinin aktığını hissettim. Bu çok mistik bir deneyimdi." dedi.

MİLYAR DOLARLIK MARKADAN KÜÇÜK BİR ODAYA

2004 yılında kurduğu e.l.f Cosmetics kısa sürede milyar dolarlık bir markaya dönüşürken, güzellik sektörünün en tanınan isimlerinden biri olan ancak bugün California’daki St. Patrick Seminary’de sade bir odada yaşayan Borba, “Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” diyor.

23 MAYIS’TA RAHİP OLACAK

Şu anda 52 yaşında olan Scott-Vincent Borba’nın, 23 Mayıs’ta California’daki Fresno Piskoposluğu tarafından rahip olarak atanması bekleniyor. Böylece Hollywood’un şaşaalı dünyasından çıkan bir milyoner, resmi olarak Katolik rahipliğine adım atmış olacak.