Cristiano Ronaldo medya patronu oluyor

Dünyanın ilk dolar milyarderi futbolcusu Cristiano Ronaldo, iş dünyasındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Portekizli yıldızın dijital medya sektörüne büyük yatırım yaptığı ortaya çıktı.

DİJİTAL MEDYAYA DEV HAMLE

Cristiano Ronaldo’nun, Brezilya merkezli CazéTV’ye bağlı uluslararası yayın platformu LiveModeTV’den hisse satın aldığı açıklandı. Portekizli yıldızın özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde dijital spor yayıncılığı alanında büyümeyi hedeflediği belirtildi.

“SPORU HERKESE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ”

Ronaldo yaptığı açıklamada, “Misyonumuz sporu yepyeni ve ilham verici bir şekilde herkesin erişimine sunmak” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden spor içeriklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

DÜNYA KUPASI PLANLAMASI

LiveModeTV’nin, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ücretsiz dijital yayın hakları için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Şirketin özellikle Brezilya dışındaki pazarlara açılmak için büyük yatırım yaptığı belirtildi.

SERVETİ 1.4 MİLYAR DOLAR

Cristiano Ronaldo’nun toplam servetinin yaklaşık 1.4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. CR7 markası, oteller, spor salonları ve medya yatırımlarıyla iş dünyasında da büyümeye devam eden Ronaldo’nun gelecekte futbol kulübü satın alma planları yaptığı da belirtildi.

SOSYAL MEDYA GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Instagram’da 660 milyondan fazla takipçisi bulunan Ronaldo’nun dijital medya yatırımı büyük dikkat çekti. LiveMode’un, Ronaldo’nun küresel etkisi sayesinde uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedeflediği ifade edildi.