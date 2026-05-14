ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettik

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la nükleer müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini açıkladı. Vance, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Başkan Donald Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından, İran'la müzakerelerde ilerleme kaydettik" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Vance, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını teyit eden bir öneri sunması gerektiğini bildirdi.

İranlı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Vance, "Bu sabah hem Jared Kushner hem de Steve Witkoff ile hem de Arap dünyasındaki bazı dostlarımızla telefonda görüştüm. Bence ilerleme kaydediyoruz. Temel soru, Başkan'ın kırmızı çizgisini karşılayacak kadar yeterli ilerleme kaydedip kaydetmediğimizdir. Başkan, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı şekilde bir dizi koruma önlemi aldığımızdan emin olmalı" ifadelerini kullandı.

Vance, İslamabad'daki görüşmelerde ilerlemeler kaydettiklerini söyleyerek, "Sonrasındaki süreçte de ilerlemeler oldu ancak nükleer silah konusunda görmek istediğimiz noktaya Tahran halen ulaşmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
