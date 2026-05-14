Adalet Bakanı'ndan uyuşturucu operasyonu açıklaması: Gizli soruşturmacılarla 405 şüpheliye darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ilde 'gizli soruşturmacı' yöntemiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 405 şüphelinin hedef alındığını ve uyuşturucu satıcılarına ağır darbe indirildiğini duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır merkezli 9 ildeki 405 şüpheliye yönelik 'gizli soruşturmacı' yöntemiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu satıcılarına ağır darbe indirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Türk Polis Teşkilatı tarafından aylar süren titiz teknik takip ve 'gizli soruşturmacı' yöntemleri kullanılarak yürütülen kapsamlı operasyonla, Diyarbakır merkezli 9 ilimizde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı önemli bir darbe indirilmiştir. Gizli soruşturmacıların sahadaki titiz çalışmaları neticesinde; sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edilmiş, gençlerimizi uyuşturucu batağına çeken 405 şüpheliye karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Bu başarılı ve sabırla yürütülen operasyonda emeği geçen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımıza, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, evlatlarımızı zehirlemek isteyen odaklara karşı en güçlü dayanağımızdır. Vatandaşlarımızın güvenliği ve gençlerimizin geleceği için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılık ve iş birliği anlayışıyla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
