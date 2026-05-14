Orman işçilerinin yakınına yıldırım düştü; o anlar kamerada
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanda çalışan işçiler, sağanak sırasında bir ağaca yıldırım düştüğünü görüntüledi. O anlarda yaşanan panik, cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, ormanda çalışan işçiler, yıldırım düşme anını görüntüledi. Bartın Kumluca Konuklu Kooperatifi'ne bağlı işçiler, geçen günlerde Karabük'ün Ovacık ilçesindeki ormana çalışmaya gitti.
YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA
Dün etkili olana sağanak sırasında bir işçi, cep telefonuyla yağmuru görüntülediği sırada hemen karşısındaki bir ağaca yıldırım düştü. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı