Haberler

Eski güzellik kraliçesi eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi

Eski güzellik kraliçesi eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre’de eski güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic’i öldürerek cansız bedenini parçalayan ve blenderden geçiren Marc Rieben hakkındaki dava ülke gündemine oturdu. Savcılığın “önceden planlanmış vahşet” olarak tanımladığı olayda sanığın, cesedi nasıl yok edeceğine dair araştırmalar yaptığı, insan anatomisiyle ilgili videolar izlediği ve yaklaşık 10 litre çamaşır suyu kullandığı ortaya çıktı. Mahkeme, “insanlık dışı vahşet” ifadelerini kullanarak sanığı ömür boyu hapse mahkum etti.

İsviçre’de eski güzellik kraliçesi ve model koçu Kristina Joksimovic’i öldürüp cansız bedenini parçalayarak blenderdan geçiren cani koca Marc Rieben hakkında karar çıktı. The Sun'ın haberine göre mahkeme, olayı “insanlık dışı vahşet” olarak nitelendirerek sanığa ömür boyu hapis cezası verdi.

CESEDİ PARÇALAMAK İÇİN ÖNCEDEN ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Savcılık dosyasına göre Rieben’in, cinayetten önce insan anatomisi üzerine içerikler izlediği ve cesedi nasıl parçalayacağını araştırdığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında sanığın, eşinin bedenini parçalamak için testere, bıçak ve bahçe makası kullandığı belirtildi. Bazı parçaların ise endüstriyel blenderda öğütülüp kimyasal maddelerle yok edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

“BANA BIÇAKLA SALDIRDI” SAVUNMASI REDDEDİLDİ

Mahkemede savunma yapan Marc Rieben, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve olayı “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ancak adli tıp raporları bu iddiayı desteklemedi. Raporda, Kristina Joksimovic’in ölüm öncesinde saldırı gerçekleştirdiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

CESEDİN PARÇALARINI BABASI BULDU

Soruşturma dosyasına göre genç kadının parçalanmış bedenine ait kalıntılar, kızının çocukları almaya gitmemesi üzerine eve gelen babası tarafından bulundu. Olay, İsviçre’de büyük yankı uyandırırken kamuoyunda infial oluşturdu.

AİLEYE YÜKLÜ TAZMİNAT

Mahkeme ayrıca sanığın, çiftin iki küçük çocuğu ile Kristina Joksimovic’in ailesine tazminat ödemesine hükmetti. Karara göre Rieben’in çocuklarına toplam 100 bin İsviçre frangı, babasına 120 bin, annesine 100 bin ve kız kardeşine 60 bin İsviçre frangı ödeyeceği açıklandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı

Yasaklı bakan heyete nasıl girdi: Pekin'den akıl dolu harf oyunu
Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler

Putin'den dünyaya nükleer gözdağı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu

İlçe bir anda karıştı: Sabıkalı saldırgan başkanı hedef aldı
Defne Samyeli’den sınırları zorlayan yeni sahne kostümü

Gören bir daha baktı: Yeni sahne kostümü ile sınırları zorladı!

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Pekin zirvesine damga vuran görüntü! Bir an bile kıpırdamadı

Tarihi zirveye damga vuran görüntü
Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı

Macron'un Vietnam'da First Lady'den yediği tokadın sebebi ortaya çıktı